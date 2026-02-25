Balduzzi firma il primo contratto da professionista a Parma

Il calcio piacentino vede sbocciare un altro talento. Davide Balduzzi, centrocampista offensivo classe 2007 di Borgonovo, ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Parma. L’accordo è di un anno e mezzo, con opzione per i successivi due. Un riconoscimento importante per il giovane, che ha alle spalle già esperienza importanti nei settori giovanili di Inter e Sampdoria e che nelle ultime settimane è stato protagonista di importanti prestazioni, con i gol decisivi per la vittoria della Primavera ducale contro Napoli e Roma.

Davide è figlio di Matteo, mancino classe 1976, protagonista sui campi della nostra provincia dopo la trafila nel vivaio del Piacenza a metà degli anni Novanta.