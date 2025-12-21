Assigeco festeggia a Vicenza, Natale amaro per Bakery e Bees

È dal finale dolcissimo l’epilogo della 18esima giornata di campionato per l’UCC Assigeco Piacenza.

Sul parquet di Vicenza, sempre privi di Massimiliano Ferraro, i Lupi giocano un primo tempo sontuoso, toccando in più occasioni la doppia cifra di vantaggio, ma subiscono sul finale di secondo quarto il rientro dei padroni di casa, che prendono il largo nel terzo periodo sfruttando un blackout offensivo biancorossoblù.

S4 Energia Vicenza 80

UCC Assigeco Piacenza 85

(19-22; 22-24; 26-19; 13-20)

UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 10 (2/6 da tre punti), Lorenzo Calbini 24 (4/8, 4/8), Dalton Pepper 15 (3/6, 3/7), Giovanni Poggi 9 (3/9, 0/1), Simon Anaekwe 7 (3/5 da due); Andrea Mazzucchelli 16 (3/3, 2/5), Martino Criconia 4 (1/5 da tre), Kuot Yak Deng Kuot 0. Ne: Gianmarco Fiorillo, Joaquin Sarmiento, Pietro Reginelli, Dario Spagnolo. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

Bakery Piacenza non sfigura e lotta fino alla fine, ma non può nulla a Conegliano in casa di Rucker San Vendemiano, che coglie l’ottava vittoria consecutiva 85-71 e si conferma fra le squadre più in forma della Serie B Nazionale.

Non bastano i 18 punti di Giannone e i 17 di Dore, per i biancorossi che hanno inseguito nel primo tempo e sfiorato il sorpasso nel terzo quarto, prima del parziale decisivo con i tiri da tre letali dei veneti, guidati da coach Federico Campanella, ex allenatore della Bakery.

Rucker San Vendemiano 85

Bakery Basket Piacenza 71

(20-12, 38-28, 62-49)

Rucker San Vendemiano: Tassinari 15, Murri 20, Pagani 12, Bedetti 11, Cebasek 12, Picarelli 7, Arvedi N.e, Sinagra N.e, Onojaife 6, Morici N.e, Dalla Cia 2, Borin N.e. All. Campanella.

Bakery Basket Piacenza: Dore 17, Giannone 18, Bocconcelli 7, Ricci 8, Abba 7, Morvillo 5, Beccari, Korlatovic 4, Borriello 3, Banella 2, Scardoni. All. Salvemini.

Se le percentuali di squadra al tiro (48% a 44%) a favore di Montecatini e qualche decisione arbitrale dubbia si posso sempre spiegare, quello che è difficile da comprendere è stato il blackout che ha colpito i giocatori di Fiorenzuola all'inizio del terzo parziale che, di fatto, ha chiuso i giochi molto prima del termine della partita facendo calare letteralmente il gelo (-18 ad un certo punto) sul Palarquato.

E' partita bene Montecatini, passata avanti, ma De Zardo ha portato al sorpasso i Bees con un gioco da tre prima del nuovo vantaggio toscano e del 3-11 con un break di 0-9 obbligando Del Re al primo timeout dopo tre minuti di gioco. Ceparano, al 5', ha segnato una tripla portando le Vespe a -5: i neroarancioni hanno di nuovo preso in mano le redini del match portandosi 8-19, grazie a Bargnesi e Jackson.

Sussulto d'orgoglio in finale di quarto per le Vespe che con i canestri dei vari Bottioni, Ambrosetti e Biorac hanno terminato il primo parziale sotto "solo” 21-23.

Fiorenzuola Bees 71

La T Tecnica Gema Montecatini 83

(21-23; 36-38; 48-60; 71-83)

Fiorenzuola Bees: Mazburss 0; Biorac 4: Obljubech 10; Bottioni 9; Korsunov 3; De Zardo 4; Ceparano 21: Camara ne; Crespi 6; Ambrosetti 14. All. Del Re

La T Tecnica Gema Montecatini: Vedovato 6; Burini 8; Acunzo 13; Fratto 9; D'Alessandro 3; Bargnesi 14; Jackson 15; Passoni 6; Del Vigna ne; Gulini ne; Strautmanis 9. All. Andreazza