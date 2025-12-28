Assigeco, niente tris. Bakery e Bees, quanta amarezza

L'Assigeco perde in casa contro Casale Monferrato e vede sfumare l'ipotesi della terza vittoria consecutiva. Mai in partita i ragazzi di Lottici, il solo Calbini non può bastare per contrastare un'avversaria più in forma e che manda quattro giocatori in doppia cifra. Assigeco tornerà in campo il 3 gennaio alle 18 in casa di Desio.

UCC ASSIGECO PIACENZA 81

NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO 91

(20-29; 38-47; 56-72)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot 2, Valesin 9, Criconia 3, Calbini 27, Mazzucchelli 12, Sarmiento, Poggi 12, Ferraro 8, Anaekwe 2, Pepper 6, Fiorillo. All. Lottici.

NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO: Osatwna 1, Caglio 15, Rupil 23, Iacorossi, Mossi, Quaroni 2, Martinoni 20, Flueras, Zanzottera 18, Osagie 3, Dia, Marcucci 9. All. Corbani.

Arbitri: Nuara, Di Luzio, De Giorgio.

La Bakery va vicinissima all’impresa ma alla fine esce dal campo di Agrigento in quello che è stato un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I ragazzi di coach Marco Del Re hanno giocato una gara tosta e, a parte un paio di passaggi a vuoto, hanno tenuto testa ai rivali conducendo portandosi avanti di qualche punto alla fine del secondo quarto.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO 83

BAKERY BASKET PIACENZA 80

(14-15, 34-36, 61-59)

MONCASA ENERGY AGRIGENTO: Conti 32, Douvier 10, Orrego 6, Querci 3, Chiarastella 3, Ambrogio, Zampogna 13, Martini 2, Grani 14, Grenci. Coach: Devis Cagnardi

BAKERY BASKET PIACENZA: Dore 16, Bocconcelli 24, Ricci 10, Morvillo 6, Abba 4, Giannone 11, Beccari, Korlatovic 4, Borriello 5, Banella, Scardoni. Coach: Giorgio Salvemini

Un canestro di Oboe a fil di sirena condanna alla sconfitta i Bees. Proprio quando i supplementari erano dietro l’angolo, col cronometro ormai vicino allo zero, il giocatore di Legnano ha segnato la tripla che ha consentito agli Knights di vincere col punteggio di 93-90 una partita nella quale, spesso e volentieri, hanno dovuto rincorrere i Bees, spesso avanti nel corso dei 40’ di gioco. Peccato, ma Fiorenzuola ha giocato un’ottima partita.

LEGNANO 93

FIORENZUOLA BEES 90

(19-29, 43-47, 68-70)

SAE SCIENTIFICA LEGNANO: Nebuloni, De Capitani 2, Cizaukas 17, Scali 8, Riva 4, Stepanovic 18, Pirovano, Quinti 7, Mastroianni 10, Oboe 8, Sodero 19, Veronese. Coach: Paolo Piazza

FIORENZUOLA BEES: Mazburss, Obljubech 3, De Zardo 22, Crespi 19, Bottioni 9, Ambrosetti 12, Biorac 10, Camara, Korsunov 4, Ceparano 11. Coach: Marco Del Re