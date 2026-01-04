Bakery, costa caro il passo falso nel finale. I Bees sconfitti all'ultimo minuto

Inizia male il 2026 della Bakery, ma solo nel risultato. Contro la più quotata Montecatini i biancorossi giocano una buona partita fino a 5 minuti dalla fine per poi disunirsi e subire la maggior fisicità dei toscani: 73-86 il punteggio finale. Ottimi Dore e Adamu, ora testa alla prossima trasferta in casa di Vigevano.

BAKERY BASKET PIACENZA 73

FABO HERONS MONTECATINI 86

(24-16; 41-39; 61-62)

BAKERY BASKET PIACENZA: Giannone, Morvillo 5, Bocconcelli 8, Villa, Ricci 4, Beccari, Korlatovic, Dore 24, Borriello 10, Banella, Adamu 22, Scardoni. All. Salvemini.

FABO HERONS MONTECATINI: Rossi 20, Zugno 15, Natali 11, Aukstikalnis 21, Mastrangelo, Kanate, Chinellato, Dell'Uomo, Pascarella, Sgobba 7, Giombini 12. All. Sacchetti.

Arbitri: Purrone, Nonna, Amatori.

I Bees non pungono e perdono in casa di Piazza Armerina un match importantissimo in chiave salvezza diretta. I siciliani hanno vinto in volata una sfida in cui gli attacchi hanno faticato moltissimo e in cui hanno prevalso le difese e la paura di perdere.

PIAZZA ARMERINA 51

FIORENZUOLA BEES 44

(13-11, 21-20, 34-31)

SIAZ PIAZZA ARMERINA: Gallizzi, Biordi, Almansi 14, Meluzzi 8, Lepichev 2, Paulinus 2, Colussa 7, Markovic 13, Cepic 5, Migone, Labovic, Prai. Coach: Ugo Ducarello

FIORENZUOLA BEES: Ceparano 5, Ambrosetti 7, Korsunov 4, Abdoul Razak, Mazburss 6, Biorac 2, Bottioni 8, Crespi 8, Obljubech 2, De Zardo 2. Coach: Marco Del Re



