Festa Bakery al PalaFranzanti, consegnate le chiavi dell'impianto per i prossimi 15 anni

Una grande onda rossa sulla tribuna, sotto lo striscione dei tifosi «Piacenza Siamo Noi». Se dovessimo scegliere una cartolina, potrebbe essere questa quella «inviata» nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre dal PalaFranzanti, teatro della grande festa della Bakery. Prima squadra, settore giovanile, società in sinergia, autorità: il termometro dell'entusiasmo era davvero alto per l'evento della società guidata da Caterina Zanardi denominato «Un PalaBakery sempre più biancorosso: la storia continua», scandito dai ritmi da Andrea Crosali.

Un momento simbolico, ma allo stesso tempo importante anche in chiave concreta, ha visto la consegna della "chiave gigante" da parte dell'Amministrazione comunale alla società biancorossa, suggellando l'accordo della durata di 15 anni relativo all'impianto sportivo, sempre più "casa" della Bakery. A rappresentare l'istituzione cittadina, la sindaca Katia Tarasconi e l'assessore allo Sport Mario Dadati, che in dono hanno ricevuto palloni ufficiali da basket con cui hanno posato insieme alla prima squadra guidata da Giorgio Salvemini, pronta all'esordio stagionale in serie B interregionale domenica a Fidenza contro la Fulgor.

All'appuntamento ha partecipato anche Augusto Bottioni, fresco di nomina di delegato provinciale FIP (Federazione italiana pallacanestro).