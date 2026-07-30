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Ecco il calendario: Bees-Assigeco alla quinta giornata

Serie B Nazionale di basket - Il campionato delle due piacentine inizierà il 27 settembre

Redazione Online
|1 ora fa
Piacenza, 12 ottobre 2025. Basket Serie B Naz. Assigeco vs Fiorenzuola Bees. Foto Angela Petrarelli. Piacenza, 12 ottobre 2025. Basket Serie B Naz. Assigeco vs Fiorenzuola Bees. Foto Angela Petrarelli. Cecchi
Piacenza, 12 ottobre 2025. Basket Serie B Naz. Assigeco vs Fiorenzuola Bees. Foto Angela Petrarelli. Piacenza, 12 ottobre 2025. Basket Serie B Naz. Assigeco vs Fiorenzuola Bees. Foto Angela Petrarelli. Cecchi
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È stato pubblicato il calendario della Serie B Nazionale di basket, campionato che nel girone A vede impegnate Assigeco e Fiorenzuola Bees.
I valdardesi debutteranno il casa il 27 settembre contro Desio, mentre i piacentini saranno impegnati a Legnano.
Il derby è previsto alla quinta giornata: andata a Fiorenzuola il 25 ottobre, ritorno al Palabanca il 7 febbraio 2027.
IL CALENDARIO COMPLETO

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