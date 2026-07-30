Ecco il calendario: Bees-Assigeco alla quinta giornata

È stato pubblicato il calendario della Serie B Nazionale di basket, campionato che nel girone A vede impegnate Assigeco e Fiorenzuola Bees.

I valdardesi debutteranno il casa il 27 settembre contro Desio, mentre i piacentini saranno impegnati a Legnano.

Il derby è previsto alla quinta giornata: andata a Fiorenzuola il 25 ottobre, ritorno al Palabanca il 7 febbraio 2027.