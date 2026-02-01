I Bees si fanno sorpassare da Fidenza. Franano anche Assigeco e Bakery

Ultima ma con un’anima: così la Fulgor Fidenza ha sbancato il Palarquato di fronte ai Bees Fiorenzuola che invece l’anima proprio non ce l’hanno messa: fin dall’inizio infatti si è vista la piega che avrebbe preso la partita, con gli ospiti concentrati e dalla mano molto calda (impressionante la percentuale da tre punti vicina al 50%) con Centanni, Mantynen, Milovanovic e Zucca (miglior realizzatore con 25 punti) che hanno fatto quello che hanno voluto.

Fiorenzuola Bees 67

Fidenza 95

(9-25; 28-50; 44-68; 67-95)

Fiorenzuola Bees: Mazburss 5; Biorac 17; Obljubech 9; Razak ne; Bottioni 4; Korsunov 0; De Zardo 2; Re 0;Mariani 15; Ceparano 3; Crespi 4; Ambrosetti 8. All. Del Re

Foppiani Fulgor Fidenza: Pezzani 6; Centanni 19; Mantynen 21; Scardoni 0; Ghidini 3; Scattolin 2; Caporasone; Milovanovic 11; Zucca 25; Obase ne; Mane 2; Martini 6. All. OriglioArbitri: Caneva, Suriano, D’Errico

L’Assigeco crolla nella seconda parte di gara, non trova più il canestro e lascia via libera alla Moncada Energy di Agrigento che vince meritamente con un rotondo 91-71. Dopo il ko interno contro San Vendemiano, ci si attendeva il pronto riscatto dei ragazzi di Lottici che, invece, hanno ceduto ad Agrigento due pesantissimi punti in chiave playoff dimostrando tanta fragilità e crollando clamorosamente nei secondi 20’ di gioco.

ENERGY AGRIGENTO 91

ASSIGECO PIACENZA 71

(22-26, 42-46, 60-57)

AGRIGENTO: Cagliani, Conti 22, Chiarastella 4, Grani 4, Viglianisi, Ambrogio, Orrego, Douvier 26, Zampogna 31, Martini 2, Querci 2. All. Cagnardi.

ASSIGECO: Pepper 9, Criconia 3, Fiorillo, Sarmiento 4, Mazzucchelli 15, Cattivelli, Kuot, Valesin 8, Ferraro 10, Calbini 7, Poggi 11, Anaekwe 4. All. Lottici.

La Bakery regge solo un tempo, poi crolla e perde nettamente contro la Siaz Piazza Armerina. La squadra di coach Salvemini, penultima della classe, ha tenuto testa ai rivali solo per 10’ minuti nei quali ha giocato alla pari davanti al pubblico amico del PalaBakery.

BAKERY 57

SIAZ PIAZZA ARMERINA 70

(18-22, 29-45, 41-56)

BAKERY PIACENZA: Morvillo 4, Bocconcelli 10, Beccari, Ricci 7, Giannone 10, Korlatovic 10, Dore, Salvadori, Borriello 3, Banella, Abba 10, Scardoni 3. Coach: Giorgio Salvemini

SIAZ PIAZZA ARMERINA: Almansi 3, Gallizzi, Cepic 10, Meluzzi 5, Paulinus 6, Biordi, 13 Colussa 11, Markovic, 9 Lepichev 6, Alberto Benites 7. Coach: Ugo Ducarello



