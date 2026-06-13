Il derby dei giovani va all'Assigeco
Finali nazionali basket Under 19 Gold - Nella sfida di "consolazione" Piacenza Young sconfitta 79-67
Redazione Online
|1 ora fa
L'Under 19 Gold di Piacenza Young esce sconfitta 67-79 dalla derby contro l'Assigeco, valido per le sfide consolatorie della fase finale nazionale dell'Under 19 Gold, in corso a Piazza Armerina (Sicilia).
I biancorossi domani mattina alle 9 giocheranno la finale per il settimo posto contro Accademia Basket Altomilanese, mentre i biancorossoblù alle 11 se la vedranno per il quinto posto contro Svincolati Milazzo.
La sfida di oggi ha visto Piacenza Young andare subito sotto, senza poi riuscire mai a riagganciare gli avversari, con un secondo e terzo periodo equilibrati.
Per i biancorossi due piccole consolazioni: top scorer della partita Alessandro Dore con 26 punti, nel finale soddisfazione anche per il classe 2009 Marroni che firma l’ultimo canestro del match.
I biancorossi domani mattina alle 9 giocheranno la finale per il settimo posto contro Accademia Basket Altomilanese, mentre i biancorossoblù alle 11 se la vedranno per il quinto posto contro Svincolati Milazzo.
La sfida di oggi ha visto Piacenza Young andare subito sotto, senza poi riuscire mai a riagganciare gli avversari, con un secondo e terzo periodo equilibrati.
Per i biancorossi due piccole consolazioni: top scorer della partita Alessandro Dore con 26 punti, nel finale soddisfazione anche per il classe 2009 Marroni che firma l’ultimo canestro del match.
Il tabellino
Piacenza Young-UCC Assigeco 67-79
(15-24, 36-46, 52-66)
(15-24, 36-46, 52-66)
Piacenza Young: Callegari, Scardoni, Madia, Lombardi 9, Dore 26, Villa 2, Beccari 3, Marroni 2, Korlatovic 19, Salvaderi 3, Banella 3. All. Salvemini - Ass. Tomassini.
Ucc Assigeco: Spagnolo, Dieng Kout 12, Reginelli 18, Cattivelli 8, Battistoni 10, Pontiggia 4, Biondi 4, Muccini, Matuet 2, Labbadini 19, Soresini 2, Grana. All. Zani.