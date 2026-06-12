Piacenza Young il sogno tricolore svanisce all'overtime

Il sogno scudetto svanisce nel modo più beffardo per l’Under 19 Gold di Piacenza Young, sconfitta all’overtime 79-77 da Pallacanestro Vado nei quarti di finale. Un vero peccato per i ragazzi di coach Giorgio Salvemini, ad un passo dal successo nel finale di quarto quarto, guidati dai 37 punti di Korlatovic. Resta comunque il grande percorso svolto fino alla final Eeght nazionale di Piazza Armerina e un’altra partita di grande cuore, che dà lustro a tutto il movimento del basket giovanile piacentino. Domani, sabato, alle ore 16 sfida a UCC Assigeco per il percorso che assegnerà le posizioni dal quinto all’ottavo posto in Italia per la categoria.

La cronaca

Piacenza parte affidandosi a Korlatovic, che firma i primi punti della gara, mentre Dore è schermato dall’attenta marcatura ligure. La sfida è molto equilibrata, come testimonia il 15-15 di fine primo quarto, con parziali da una parte e dall’altra.

Il secondo quarto si apre con il break firmato da Korlatovic (6 punti in fila per il 21-17), ma le alte percentuali da tre punti di Vado ribaltano il risultato fino al +11 avversario (40-29). Korlatovic tiene a galla i biancorossi prima della tripla di Lombardi per il 40-32 dell’intervallo.

La “bomba” di Scardoni apre il secondo tempo per il -5 piacentino, Vado però accelera di nuovo e ritrova la doppia cifra di vantaggio. Ma ecco Dore che entra in partita alla grande: tre triple di fila, gioco da tre punti e Piacenza torna a -2 (47-49). Traore sotto canestro garantisce fisicità a Vado, che sgasa ancora e torna sul 58-51 a fine terzo.

L’ultimo periodo si apre sulla stessa scia, con tre canestri di fila per i liguri, prima del tiro segnato da Dore in inserimento (53-60). La tripla dall’angolo di Borro vale addirittura il +12 per la squadra di Saltarelli che riprova la fuga.



Non è però finita qui: il timeout rianima Piacenza, ispirata dai soliti Korlatovic e Dore (60-65 a 6’ dalla fine), prima di uno sforzo collettivo in difesa firmato anche dalle grandi giocate di Salvaderi e Lombardi e poi in attacco da una nuova tripla di Scardoni.

Tanto che a 2’50’’ dalla fine arriva il sorpasso Bakery sul 69-68, grazie ai liberi di Korlatovic, che subisce fallo e realizza dalla lunetta. La gara sembra chiusa, ma Berta e compagni tirano fuori l’ennesima sorpresa e pareggiano con Traore (71-71), che però sbaglia il libero decisivo: si va al supplementare.

L’equilibrio regna sovrano anche all’overtime, dove entrambe le squadre non segnano per quasi due minuti, fino ai liberi con cui Vado scava un vantaggio di 5 punti (71-76). I tiri di Piacenza vengono sputati dal ferro e permettono agli avversari di allungare ancora con il canestro pesantissimo di Petrone.

L’ultima tripla di Dore rimette in carreggiata, a -2, Piacenza, ma il potenziale tiro della vittoria di Lombardi non va a segno. Si chiude 79-77 per Vado dopo un tempo supplementare. Sabato alle 16 la prima delle due sfide per definire i piazzamenti dal 5° all'8° posto in Italia nella categoria.

Il tabellino

Piacenza Young-Pallacanestro Vado 77-79 dts (15-15, 32-40, 51-58, 71-71)

Piacenza Young: Callegari, Scardoni 6, Madia N.e, Lombardi 5, Dore 26, Villa N.e, Beccari, Marroni N.e, Korlatovic 37, Salvaderi, Banella 3. All. Salvemini – Ass. Tomassini.

Pallacanestro Vado: Arena 7, Mungai N.e, Patrone 3, Borro 17, Buttafuoco 16, Berta 16, Tridondani 7, Xhafa N.e, Cerminara, Mamica N.e, Mbeleogu 6, Traore 7. All. Saltarelli.