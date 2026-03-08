Liberta - Site logo
Big match a Lugagnano, lo Ziano può allungare

Il programma completo della domenica del calcio dilettanti

Redazione Online
|8 ore fa
Big match a Lugagnano, lo Ziano può allungare
1 MIN DI LETTURA
Fase caldissima per i campionati dilettantistici, a cominciare dalla Promozione. Derby tutto piacentino per la capolista Gotico Gatibaldina che, approfittando del turno di riposo della Castellana Fontana, in caso di vittoria sulla Spes Borgotrebbia, potrebbe tornare in solitudine al comando della graduatoria. Occasione da non sciupare per il Carpaneto Chero in grande risalita: con il fanalino di coda Noceto, tassativi i tre punti.
In Prima Categoria, il match di cartello si gioca a Lugagnano dove arriva la Borgonovese; sulla carta agevole l’impegno che attende la capolista Ziano che ribeve la visita del San Lorenzo Monticelli.
Questo il quadro completo della domenica del calco dilettantistico.
