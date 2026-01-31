Bobbiese, punto pesante ad Arceto. Gotico ok, vola lo Sporting
Sabato di anticipi di campionato per i dilettanti
Marco Villaggi
|17 ore fa
Nel sabato che ha incoronato il Nibbiano&Valtidone nell coppa Italia d'Eccellenza, in campionato la Bobbiese prolunga il momento positivo e coglie un punto prezioso anche sul campo dell'Arcetana, che resta lontana 5 punti con i neroverdi che si trovano al di fuori della zona playout in attesa delle gare della domenica che vanno in scena per il 22esimo turno stagionale. Per i trebbiensi di mister Bongiorni, la soddisfazione del punto ottenuto grazie al gol iniziale del figlio Leo Bongiorni, ma il rimpianto per non aver difeso il vantaggio fino all'intervallo (Poligani ha colpito nel recupero del primo tempo).
In Promozione, il Gotico questa volta non sbaglia e sbriga la pratica Boretto in meno di un'ora: dopo la rete di Pagani alla mezz'ora, Makaya e D'Aniello hanno chiuso i conti nella ripresa prima del gol della bandiera parmense di Parmiggiani. In Prima Categoria, scoppia di salute lo Sporting Fiorenzuola, vittorioso sul Soragna grazie ai centri di Dametti, Hathaway e Concari. I valdardesi sono secondi.
