Botti nuovo allenatore della Nazionale tedesca

Continua il momento magico dell'allenatore piacentino Massimo Botti, nominato nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo della Germania. "L’italiano di 52 anni, attualmente capo allenatore del club di prima divisione polacca Asseco Resovia Rzeszów - si legge nell'annuncio social - ha firmato un contratto con la Federazione valido fino al 2028. Botti succede a Michał Winiarski, che a novembre si era dimesso dall’incarico di commissario tecnico dopo quattro anni per motivi personali».

«Sono molto orgoglioso e non vedo l’ora di lavorare con la nazionale tedesca», afferma Botti, che guarda al nuovo incarico «con grande curiosità e tanta attesa». «Voglio trasmettere la mia passione e la mia energia ai giocatori». Con la nazionale maschile tedesca Massimo Botti persegue un obiettivo chiaro: la qualificazione ai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. «È il mio sogno», dice l’italiano. «La squadra tedesca ha un enorme potenziale, ma allo stesso tempo rappresenta una grande sfida. Abbiamo ora tre anni di tempo per migliorare continuamente e tirare fuori il meglio dai giocatori». Per il momento, però, l’attenzione è rivolta alla prossima stagione con la Volleyball Nations League e il Campionato Europeo. «Dobbiamo prima sviluppare un’identità chiara, con giocatori che credano in questo progetto e lo sostengano pienamente».

«Massimo è un allenatore ancora relativamente giovane, ma ha già dimostrato in squadre e Paesi diversi di saper guidare i gruppi al successo», afferma il direttore tecnico della DVV, Christian Dünnes. «Non ha ancora allenato una nazionale, ma proprio questo rende ancora più grande la sua motivazione a ottenere risultati con la Germania». Dünnes aggiunge: «Con i suoi 1,96 metri era un centrale piuttosto basso, eppure ha giocato per 15 anni nella Serie A1 italiana. Lo ha fatto anche grazie al suo grande talento e alla sua volontà di analizzare a fondo gli avversari e le loro tattiche – una base eccellente per la sua carriera da allenatore».

Da centrale, Massimo Botti ha vinto negli anni Novanta due scudetti italiani con il Maxicono Parma, oltre alla CEV Challenge Cup; ha conquistato la Coppa Italia e nel 2010 ha trionfato nuovamente nella Challenge Cup con l’Umbria Volley. La sua carriera da allenatore è iniziata nel 2016 alla Canottieri Ongina. Nel 2018 ha preso in mano il neonato club Gas Sales Piacenza, conducendo la squadra direttamente al titolo e alla promozione in Serie A. Dopo tre anni da vice allenatore, nel 2023 ha vinto la Coppa Italia come capo allenatore di Piacenza e ha chiuso il campionato al terzo posto. Successivamente Massimo Botti si è trasferito in Polonia al Bogdanka LUK Lublin, con cui lo scorso anno ha conquistato sia il campionato sia la Challenge Cup. Da questa stagione siede sulla panchina dell’Asseco Resovia Rzeszów.







