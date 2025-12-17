Calcio mercato: Magnani a Rottofreno, tris per il San Polo e Dametti alla Folgore

Mercato di dicembre che entra nel vivo anche fra Seconda e Terza Categoria, anche se tante squadre hanno già anticipato alcuni movimenti nelle scorse settimane. In Seconda, il Rottofreno quinto e in piena corsa per un piazzamento playoff prova a rivoluzionare l’attacco e punta su Andrea Magnani, attaccante classe ‘95 ex Virtus Piacenza e Junior Drago, in ultima battuta alla Pontolliese, sempre in Seconda.

In uscita, aveva già salutato Simone Corti (attaccante classe 1989), che si era trasferito alla Virtus Piacenza, alla pari del difensore Riccardo Mini, ex Spes e Sannazzarese. La società del presidente Enrico Pagani ha nel frattempo salutato il centrocampista Andrea Metti (svincolato) e l’attaccante Lorenzo Dosi, 19anni, nuovo innesto della Sannazzarese. Tre colpi per il San Polo, che ha accolto l’esterno Leonardo Caprari dalla Spes e gli svincolati Camillo Perazzoli e Andrea Cortellini.

Giusto un movimento in casa Bobbio Perino, secondo in classifica e fresco di un’ottima prova nella finale di Coppa Emilia di Seconda Categoria contro i Samurai: il ds Giovanni Gardella ha completato il tesseramento di Alessandro Biazzi, un ritorno per uno dei protagonisti della cavalcata playoff della stagione scorsa. Sistemato il discorso portieri in casa Libertas, con Rino Mito e l’ex Pontolliese, Giulio Colla.

Qualche novità interessante anche nei due gironi di Terza Categoria, dove il Gropparello, secondo nel gruppo B alle spalle del Vigolo, rilancia le ambizioni con l’arrivo dell’attaccante Alex Follini dal San Polo. Alle sue spalle, quarto, non molla nemmeno il Vernasca: rientro per l’attaccante Luca Badia dal Pro Villanova. La Primogenita punta invece su Mattia Porcari, centrocampista ex Folgore (che ha intanto preso Gioele Dametti dal San Polo in attacco), mentre ha salutato in direzione Atletico Pontolliese, l’attaccante Alex Cristalli.