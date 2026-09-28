Alberici a Zona Calcio: «Pensiamo a una tribuna aggiuntiva»

La vittoria sul Chievo e il primo posto del girone B di Serie D hanno portato il Nibbiano&Valtidone alla ribalta nazionale.

Non può che esserne felice il vicepresidente Filippo Alberici. «La vittoria contro il Chievo è stata una delle più belle, sembrava una finale - ha detto a Zona Calcio su Telelibertà - anche per il contesto e l’avversario che fino a pochi anni fa era in Serie A...una giornata che non scorderemo mai. Stiamo perfino studiando di mettere un’altra tribuna allo stadio di Borgonovo, l’entusiasmo visto ci ha fatto pensare a questa soluzione».

Insieme ad Alberici, oltre ai giornalisti Michele Rancati e Marco Villaggi, anche il dirigente biancazzurro Pierpaolo Dovati.

Nell’ultima parte del programma focus sulla Bobbiese con ospiti mister Dario Bongiorni e il difensore Issouf Compaore.