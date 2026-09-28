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Alberici a Zona Calcio: «Pensiamo a una tribuna aggiuntiva»

Il dirigente biancazzurro a Telelibertà: «Stiamo studiando di aumentare gli spazi visto l’entusiasmo»

Gabriele Faravelli
|3 ore fa
Alberici a Zona Calcio: «Pensiamo a una tribuna aggiuntiva»
1 MIN DI LETTURA
La vittoria sul Chievo e il primo posto del girone B di Serie D hanno portato il Nibbiano&Valtidone alla ribalta nazionale.
Non può che esserne felice il vicepresidente Filippo Alberici. «La vittoria contro il Chievo è stata una delle più belle, sembrava una finale - ha detto a Zona Calcio su Telelibertà - anche per il contesto e l’avversario che fino a pochi anni fa era in Serie A...una giornata che non scorderemo mai. Stiamo perfino studiando di mettere un’altra tribuna allo stadio di Borgonovo, l’entusiasmo visto ci ha fatto pensare a questa soluzione».
Insieme ad Alberici, oltre ai giornalisti Michele Rancati e Marco Villaggi, anche il dirigente biancazzurro Pierpaolo Dovati.
Nell’ultima parte del programma focus sulla Bobbiese con ospiti mister Dario Bongiorni e il difensore Issouf Compaore.

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