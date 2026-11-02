Bassanini e Alberici ospiti a Zona Calcio
L'entusiasmante Piacenza-Nibbiano in primo piano dalle 20.30 su Telelibertà
Redazione Online
|1 ora fa
Puntata speciale, quella di questa sera di Zona Calcio, che in apertura si concentrerà sullo spettacolare derby che ieri in Serie D ha opposto il Piacenza e il Nibbiano, finito con l'entusiasmante rimonta dei biancorossi, ma che non ridimensiona la forza dei biancazzurri, ancora in vetta alla classifica. Una sfida appassionante, che sarà analizzata da Michele Rancati e dai suoi ospiti negli studi di Telelibertà a partire dalle 20.30. Nello stesso girone, prestazione gagliarda ma sfortunata per il Fiorenzuola, sconfitto per 2-1 nell'anticipo del sabato sul campo del Chievo. Ospiti il match winner biancorosso Riccardo Bassanini e il vicepresidente del Nibbiano Filippo Alberici.
Ma ovviamente non mancheranno gli approfondimenti e tantissimi gol di tutti gli altri campionati che vedono impegnate le squadre piacentine, a cominciare dall'Eccellenza, che ha visto l'ennesima vittoria della Bobbiese e il primo successo stagionale dell'Agazzanese E poi il Gotico Garibaldina che allunga in vetta alla Promozione, le appassionanti Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Ma ovviamente non mancheranno gli approfondimenti e tantissimi gol di tutti gli altri campionati che vedono impegnate le squadre piacentine, a cominciare dall'Eccellenza, che ha visto l'ennesima vittoria della Bobbiese e il primo successo stagionale dell'Agazzanese E poi il Gotico Garibaldina che allunga in vetta alla Promozione, le appassionanti Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
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