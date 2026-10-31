Incidente in A1, Caorso sotto shock per Thomas. Partita rinviata, e un minuto di silenzio per lui

Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 7 dicembre. Invece la giovane vita di Thomas Qirjaj, figlio unico, è stata improvvisamente interrotta sull’A1, di notte, in un istante. Thomas si era diplomato all’istituto paritario Marconi e attualmente pare stesse lavorando in un locale a Piacenza. Cresciuto nel comune d’origine, Caorso, assieme ai suoi coetanei, ha frequentato le scuole elementari e medie del paese, e in tanti gli volevano bene. Le squadre Per anni ha giocato a pallone, una delle sue passioni, seguendo tutto il precorso delle giovanili nella squadra locale, iniziando dalla scuola calcio guidata da Stefano Magnani. Per una stagione è stato in forza anche al Gs Cadeo Calcio.

Dopo aver interrotto l’attività dilettantistica, ha poi ripreso a praticare lo sport, finendo tra gli amatori, assieme allo zio, allenato da Luca Fiorentini. Magnani lo descrive come "un ragazzino tranquillo che si impegnava, ce le metteva tutta quando era in campo". Fiorentini aggiunge: "La morte di Thomas ha sconvolto tutti. Ha giocato con noi fino a poco tempo fa. È stato coinvolto dallo zio, che continua a far parte della squadra e che lo ha convinto a tornare sul campo. Non ha mai dato problemi, mai. Anzi aveva voglia di fare, di dimostrare tutto il suo impegno, il suo rispetto per gli altri e lo sport, è sempre stato presente e puntuale. Ogni volta che ci si incrociava in paese ci si salutava volentieri". Altri amici, piangendo, aggiungono senza riuscire a parlare: "Amava la vita, non doveva finire così".

Partita rinviata Ieri, la squadra amatori non ha giocato la partita in programma contro i vicini di casa di Castelvetro, in segno di rispetto per il lutto che ha colpito un compagno, una famiglia, una squadra e un’intera comunità. Oggi e domani prima di disputare gli incontri sportivi sul campo di casa, sarà osservato un minuto di silenzio.