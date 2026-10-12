Bassanini, Ravanetti e Minasola a Zona Calcio

Puntata da non perdere, quella di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

In primo piano il girone B di Serie D, che ha una capolista piacentina: il Nibbiano&Valtidone, che ieri ha schiantato per 4-1 la Virtus Ciserano Bergamo e si è issata da sola al comando, approfittando del pareggio del Chievo nel derby contro la Virtus Verona.

Sarà però un altro il derby di cui si parlerà a lungo, quello giocato sabato tra Fiorenzuola e Piacenza, finito 0-0. Un pareggio molto positivo per i rossoneri padroni di casa, ma che ha fermato la rincorsa al vertice dei biancorossi.

Poi spazio anche esaltanti campionati di Eccellenza e Promozione. Nel primo, resiste in vetta la capolista Bobbiese (ieri passata 3-0 a Castellarano), mentre in Promozione è rimasto solo in testa il travolgente Gotico Garibaldina, grazie anche al pareggio del Carpaneto Chero.

E poi gol, immagini e commenti di tutti i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria.



Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail (

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it. Ospiti in studio, l'attaccante del Piacenza Riccardo Bassanini, il vice allenatore del Fiorenzuola Luca Ravanetti, l'attaccante del Nibbiano Alessandro Minasola e i rappresentanti della Castellana Fontana.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.