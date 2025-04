Da Londra al Garilli per seguire calcio e solidarietà

Dal quartiere di Crystal Palace teatro dei big match di Premier League alla Galleana per Piacenza-Forlì al Garilli, il salto è…apprezzato. Almeno così è stato per i ragazzi dell'Onside Soccer, ente londinese di beneficenza sportivo-comunitario fondato nel 2010 da Paul Harbinson per aiutare giovani e bambini svantaggiati da povertà, traumi e conflitti. Fra i tour calcistici organizzati dall'associazione inglese per provare a giocare in un ambiente diverso, costruire amicizie in altri Paesi e scoprire culture, gli incroci della vita hanno portato alla sinergia con il comune di San Giorgio, in particolare con la sindaca Donatella Alberoni e il suo vice, Roberto Ponzanibbio. Sono stati proprio loro ad accogliere i 36 partecipanti al viaggio (18 adulti e 18 ragazzi), guidandoli tra Piacenza e Milano per una breve vacanza sempre all'insegna di un pallone che rotola. Venerdì scorso, infatti, esordio con amichevole contro Esordienti e Giovanissimi del San Lazzaro, mentre domenica mattina ripetuto l'esperimento sul campo del Podenzano.

Nel mentre, viaggio verso San Siro per godersi da vicino Inter-Cagliari e poi, dopo una visita guidata del centro di Piacenza, tutti al Garilli per la partita di Serie D fra i biancorossi e la capolista Forlì. Tre giorni intensi e di successo per questa particolare amicizia, come afferma Roberto Ponzanibbio: «Alcuni di loro viaggiavano per la prima volta all'estero. Onside Soccer li tiene lontani dalla strada e abbiamo potuto condividere la passione per il calcio». Nemmeno a dirlo, le squadre di Podenzano e San Lazzaro sono state invitate a Londra per una nuova sfida nella terra di Re Carlo.