A Nibbiano arriva il Brescello in serie utile, il Gotico sogna l'allungo

Un patrimonio di nove punti da gestire in queste ultime cinque giornate del campionato di Eccellenza. Per il Nibbiano&Valtidone è in corso il conto alla rovescia che conduce alla Serie D e oggi, al Molinari, la sfida sarà tutt’altro che semplice, al cospetto del Brescello Piccardo in grande rilancio e che non perde da 12 giornate. Più semplice l’impegno per l’inseguitrice Vianese, con il Real Formigine, mentre la terza forza del torneo, il Fiorenzuola, sale a Bobbio per un derby in cui entrambe le piacentine non possono concedersi pause. Risultato che riguarda da vicino la Pontenurese che sogna l’aggancio ai danni dei valdardese ma che prioritariamente deve tornare alla vittoria nel match interno con lo Zola Predosa.

In Promozione invece, con il Carpaneto Chero che osserva il turno di riposo, tutti i riflettori sono puntati sulle piacentine prime della classe. E se per il Gotico Garibaldina la domenica non sembra riservare grosse difficoltà nel match esterno con il Vezzano, l’inseguitrice Castellana Fontana rischia al Soressi dove sarà di scena il Colorno, grande delusa del campionato, ma comunque nel pieno della lotta playoff. Occasione d’oro invece per la Spes Borgotrebbia che, dopo la delusione per il pari subito in rimonta domenica scorsa con il Carpaneto, viaggia alla volta di Carignano per una sfida da tre punti obbligati per i ragazzi di Stefanelli.

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