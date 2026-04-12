Gotico e CastFontana, il duello entra nel momento topico. Super derby a Saliceto

Non c'è solo ii Nibbiano a un passo dalla Serie D tra i temi della domenica del calcio dilettantistico. In Eccellenza infatti, Fiorenzuola e Pontenurese sono chiamate a far punti per blindare e possibilmente migliorare il piazzamento playoff. Per i rossoneri, rivale durissimo come il Terre di Castelli al Pavesi. Punti pesanti si gioca invece la Bobbiese che deve tentare l'impresa sul campo della Vianese, la più fiera rivale della capolista Nibbiano: per i neroverdi resta accesa la speranza di centrare la salvezza senza passare attraverso i playout.

Grandi emozioni in Promozione dove il duello per il primato è tutto piacentino. Il Gotico deve gestire il punto di vantaggio sulla Castellana Fontana: biancorossi che ospitano il Monticelli Terme, valtidonesi invece di scena a Boretto, in entambi i casi contro squadre ancora affamate di punti-salvezza. Impegno interno delicato anche per la Spes Borgotrebbia che deve solo vincere nello scontro diretto con il Vezzano. E' invece il Carignano già retrocesso l'avversaria del Carpaneto Chero.

In Prima Categoria, regna ancora l'incertezza ma c'è un solo padrone: la Lugagnanese può pensare di conservare ancora il primato solitario visto che il match di oggi vede opposti i valdardesi alla Sannazzarese, ferma a quota 2 da una vita e da tempo retrocessa in Prima. A 360 minuti dalla fine, San Lazzaro, Borgonovese, Ziano e Sporting sperano ancora nell'aggancio alla prima piazza.

In Seconda, nel girone B, super derby tra Salicetese e Cadeo in un confronto che vede gli ospiti ancora a tiro di aggancio della vetta, occupata dalla Virtus Calerno. In Terza Categoria, riflettori puntati sul campo di Rivergaro: in caso di vittoria sul Bivio Volante e di mancato successo di Santantonio con l'Atletico Pontolliese e della Travese con la Podenzanese, la squadra trebbiense potrebbe festeggiare il ritorno in Seconda con 90' di anticipo.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica



PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica

