Sale sull’autobus e paga la corsa, ma non evita la multa

«Salgo sull’autobus, pago la corsa con il telefono e la macchinetta per i pagamenti emette il bip che conferma l’avvenuto saldo. Un attimo dopo la controllora mi ha sanzionata con 77 euro». È accaduto qualche giorno fa a una ventenne piacentina.

«È stato umiliante» ha raccontato la ragazza sanzionata, «perché ho fatto cortesemente presente alla controllora che la macchinetta aveva accettato il pagamento e che la stessa controllora mi aveva già visto salire sull’autobus tante volte. Non ha voluto ascoltare le mie ragioni e mi ha chiesto i documenti. Non li avevo con me e mi sono giustificata dicendo che li avevo dimenticati in ufficio. Così mi ha identificata fotografandomi, nonostante non volessi essere fotografata».