Il Gragnano pronto a rinascere grazie a 25 soci

C’è nuova vita per il calcio gragnanese, assicurata da un ampio numero di soci (al momento 26) che hanno formalizzato l’impegno di dare un nuovo seguito alla storia dell’Us Gragnano, mestamente tramontata poco prima del 90° compleanno al pari della fugace erede, l’Atletico Gragnano, peraltro unicamente rapportata al settore giovanile di base.

Ma l’intramontabile passione per i colori neroverdi di numerosi ex protagonisti con quella casacca, per lo più felici profeti in patria, unitamente a diversi calciofili del paese ed il supporto dell’amministrazione, è sfociata nella determinazione di costituire un club nuovo di zecca per far ripartire il movimento calcistico a Gragnano, con annesso il tentativo di rispolverarne i fasti.

Determinazione sancita ieri sera nel corso di una riunione che ha contato in prima battuta l’adesione di diciotto soci, mentre oggi hanno confermato l’adesione al progetto altre otto unità.