In Prima è l'ennesima domenica chiave: sono due i big match

Giornata chiave, l’ennesima, in Prima Categoria dove la lotta per la promozione, a cinque giornate dal termine, coinvolge ben cinque squadre. E proprio oggi, dalle 15.30, quattro di loro si affrontano in due scontri diretti per cuori forti. A Fiorenzuola, lo Sporting riceve la Lugagnanese capolista e, in caso di vittoria della squadra di Binchi, sarebbe tempo di sorpasso. Non solo: a San Lazzaro scende lo Ziano di Bigatti, seconda forza di un torneo in cui anche la Borgonovese punta al ritorno in vetta. La squadra di Caragnano se la vedrà, al Curtoni, con la Sarmatese.

Tutto già deciso in Seconda, quantomeno nel girone A con i Samurai che, già certi della promozione, devono riscattare la prima caduta stagionale di domenica scorsa a Gossolegno: per la fuoriserie di mister Di Donna c’è il fanalino di coda Libertas che, in caso di sconfitta, potrebbe già essere certa della retrocessione. Nel girone B invece, il Cadeo nutre ancora speranze di aggancio ai danni della Virtus Calerno: l’undici di Bertè, a –4 dal primo posto, riceve il Fonta, inguaiatissimo, mentre la battistrada se la vedrà con il tranquillo Mezzani. Al Don Bosco, il Corte cerca i punti utili per evitare l’ultima piazza, nel match con il Gattatico.

Per chiudere, nel girone A di Terza, il Riverniviano neo capolista non può concedersi pause nel match interno, sulla carta agevole, con il San Filippo Neri, mentre nel girone B, in caso di vittoria, per il Vigolo potrebbe già essere promozione in Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA

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SECONDA CATEGORIA GIRONE A

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SECONDA CATEGORIA GIRONE B

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TERZA CATEGORIA GIRONE A

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>TERZA CATEGORIA GIRONE B

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