Lo Sporting si presenta: «Promozione, ma sul campo»

La scorciatoia (possibile) del ripescaggio in Promozione non alletta lo Sporting Fiorenzuola: «Preferiamo vincere sul campo», hanno detto i dirigenti gialloblù alla presentazione della nuova stagione.

Gruppo ben consolidato e collaudato, abbinato a mirati ritocchi in ogni settore, per recitare nuovamente una parte importante nel prossimo campionato di Prima categoria. Anche il primo cittadino valdardese, Romeo Gandolfi e più assessori hanno reso omaggio alla realtà del presidente Luigi Schenardi all’atto della presentazione della squadra affidata alle cure del rinnovato staff capitanato dal neo mister Antonio Tortellotti, ex tecnico delle giovanili, oltre a dirigente e talent scout del Fiorenzuola di Antonio Villa, che rientra in pista con tanto entusiasmo dopo tanti anni a farla da osservatore.

L’organico

Portieri: Tommaso Boccalini (98), Mat-teo Bussandri (06), Edoardo Ducatelli (09, dal Fiorenzuola).

Difensori: Riccardo Bocchi (01), Paolo Bozzarelli (96), Mohamed Fahdy (05), Carmine Inghilterra (02), Jonathan Lo Nardo (99), Filippo Romeo (02), Elidon Sheu (98), Armando Kaxheri (05, dal Corte Calcio).

Centrocampisti: Mario Bonafè (05), Nicolò Catelli (07, dalla Pontenurese), Mattia Dametti (99), Alberto Fellegara (99, dalla Pianellese), Alex Gambazza (92), Cristian Gravaghi (05), Enrico Platè (92). Attaccanti: Andrea Bertè (02), Simone Calogero (97, dalla Real Moretti), Achille Concari (05), Kevin Peluso (06), Paolo Rosi (93), Andrea Signaroldi ( 96).

Organigramma e staff tecnico

Presidente: Luigi Schenardi. Vice presidente: Francesco Perricone. Presidente onorario: Giuseppe Verbini. Direttore sportivo: Islam Larhzafi. Segretario: Alberto Bulfari. Consiglieri: Davide Schenardi, Ennio Tribi.

Allenatore: Antonio Tortellotti. Vice all: Luca Tedeschi e Cristian Lodigiani. Pr.atl: Marco Bracchi. Pr.portieri: Andrea Zoppi.