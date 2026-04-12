Nibbiano, appuntamento con la storia

E' il gran giorno: il Nibbiano&Valtidone, in caso di vittoria oggi sul campo dell'inguaiato Campagnola, sarebbe certo del primo posto nel girone A di Eccellenza e sbarcherebbe per la prima volta nella sua storia in Serie D. Un traguardo che i ragazzi di mister Luca Rastelli hanno inseguito nel corso di una stagione disputata a tutto gas e nel corso della quale i numeri testimoniano più di tante parole il livello della rosa allestita dal patron Valter Alberici: 23 vittorie e sei pareggi in 30 gare sin qui disputate, miglior attacco e difensa meno perforata oltre a disporre del capocannoniere del torneo, Domenico Grasso, con 18 centri. Proprio quest'ultimo è stato ancora una volta l'uomo in più della banda di Rastelli che si appresta a vivere una giornata da sogno che significherebbe pieno riscatto dopo la mancata promozione della scorsa stagione, sfumata proprio all'ultimissima curva.

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