Nibbiano e CastFontana fuori, Samurai avanti

Il Nibbiano&Valtidone saluta ai quarti di finale del tabellone nazionale la Coppa Italia di Eccellenza. I piacentini, dopo il 2-2 dell'andata in terra marchigiana, sono stati sconfitti per 3-1 al Bertocchi dal Montecchio Gallo, trascinato da uno scatenato Torelli.

Il centrocampista classe 1995 ha siglato il vantaggio al 7' del primo tempo, con un colpo di testa preciso.

I padroni di casa si sono così svegliati e hanno spinto, trovando il pareggio al 28' con Minasola, ben servito con un cross rasoterra dal fondo di Spaviero.

Nella ripresa, all'11°, il raddoppio degli ospiti ancora con Torelli.

Il Nibbiano le prova tutte per trovare di nuovo il pareggio, ma nel recupero arriva addirittura il terzo gol dei marchigiani con Sollaku.

Testa solo al campionato, quindi, in cui i ragazzi di mister Luca Rastelli a sette giornate dalla fine hanno 9 punti di vantaggio sulla Vianese e 10 sul Fiorenzuola.

Promozione e Seconda categoria

In serata riflettori accesi al “Soressi” di Castelsangiovanni per la semifinale in gara unica della Coppa di Promozione: la Castellana Fontana si è arresa per 2-1 allo Sporting Scandiano. Reggiani in gol alla prima azione con Corbelli, raddoppio al 76' con Duci e gol di Cantiello al 79' per riaprire la contesa, ma il risultato non cambierà più.

Infine alle 21, sul sintetico del “Puppo”, il quarto di finale, sempre in gara unica, della Coppa regionale di Seconda categoria: dopo l’1-1 dei tempi regolamentari firmato da Debre e Bertani, i Samurai hanno superato i reggiani dell’Original Celtic Bhoys ai calci di rigore. In semifinale li attendono i ferraresi dell’Alberonese.