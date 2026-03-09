Nibbiano pronto per la D: «Ma pensiamo solo al presente»

La scaramanzia impone basso profilo, anche perché i conti si fanno alla fine e il passato insegna, ma quel che è certo è che il “blitz” a Fiorenzuola ha dato un’iniezione di fiducia e un vantaggio importantissimo in vista del rush finale di stagione.

Sarà quindi l’anno giusto per il Nibbiano&Valtidone? Vedremo, solo il tempo lo dirà, nel frattempo da quelle parti ci si gode una squadra che sta facendo sognare i tifosi e che punta decisa a regalare loro la gioia della promozione in Serie D. Che molto probabilmente significherebbe anche derby con il Piacenza...Biancorossi che hanno riposato nell’ultimo fine settimana per il Torneo di Viareggio, logico dunque che tutti i riflettori del calcio piacentino fossero puntati sulla sfida Fiorenzuola-Nibbiano terminata 1-2. Lo ha fatto anche Zona Calcio ieri sera, con il conduttore Michele Rancati e i giornalisti Corrado Todeschi e Marco Villaggi che hanno avuto come ospiti in studio il dirigente del Nibbiano Filippo Alberici e il centrocampista Daniel Jakimovski. Tiene banco, anche tra i tanti messaggi dei telespettatori, il futuro: «Se dovessimo salire in Serie D - ha chiarito Alberici - saremo pronti: lo eravamo anche lo scorso anno, però ora ancora di più. Per quanto riguarda le partite casalinghe pensiamo inizialmente al Bertocchi, anche perché il rapporto con il Piacenza è ottimo, ma stiamo cercando di adeguare il nostro Molinari. Stiamo lavorando anche per il settore giovanile: c’è stato qualche contatto proprio con il Piacenza, vedremo come muoverci. Di sicuro non ci sentiamo una meteora, abbiamo dimostrato di essere una realtà solida e che dura negli anni».

Nel presente ci sono la Coppa Italia (domani alle 15 al Bertocchi il ritorno contro il Montecchio Gallo, 2-2 all’andata) e la sfida contro il Corticella di domenica: «Non abbiamo ancora conquistato nulla - ha spiegato Jakimovski - e ci attendono tutte partite difficili e decisive. Abbiamo i mezzi per arrivare in fondo a tutto, penso che quella di quest’anno sia la squadra più completa da quando sono al Nibbiano, la rosa lunga si è fatta valere: le tante partite e gli infortuni hanno dato a tutti la possibilità di dare il proprio contributo, chi è stato impiegato si è sempre fatto trovare pronto».