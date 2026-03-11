Il Nibbiano dice addio alla Coppa

Il Nibbiano&Valtidone saluta ai quarti di finale del tabellone nazionale la Coppa Italia di Eccellenza. I piacentini, dopo il 2-2 dell'andata in terra marchigiana, sono stati sconfitti per 3-1 al Bertocchi dal Montecchio Gallo, trascinato da uno scatenato Torelli.

Il centrocampista classe 1995 ha siglato il vantaggio al 7' del primo tempo, con un colpo di testa preciso.

I padroni di casa si sono così svegliati e hanno spinto, trovando il pareggio al 28' con Minasola, ben servito con un cross rasoterra dal fondo di Spaviero.

Nella ripresa, all'11°, il raddoppio degli ospiti ancora con Torelli.

Il Nibbiano le prova tutte per trovare di nuovo il pareggio, ma nel recupero arriva addirittura il terzo gol dei marchigiani con Sollaku.

Testa solo al campionato, quindi, in cui i ragazzi di mister Luca Rastelli a sette giornate dalla fine hanno 9 punti di vantaggio sulla Vianese e 10 sul Fiorenzuola.

Promozione e Seconda categoria

In serata (20.30) riflettori accesi al “Soressi” di Castelsangiovanni per la semifinale in gara unica della Coppa di Promozione tra la squadra di Ciotola e lo Sporting Scandiano, che staziona al settimo posto nel girone B. Soluzione diretta ai rigori in caso di parità al triplice fischio, chi passerà se la vedrà in finale con la vincente di Casumaro-Vis Novafeltria.

Infine alle 21, sul sintetico del “Puppo”, il quarto di finale, sempre in gara unica, della Coppa regionale di Seconda categoria tra gli ineguagliabili Samurai di mister Di Donna e l’Original Celtic Bhoys, realtà posizionata sul settimo gradino del girone D reggiano.