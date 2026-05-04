Nibbiano, una festa inDimenticabile VIDEO

È stata una giornata davvero indimenticabile quella vissuta da tutta la comunità di Nibbiano e dell'alta Valtidone, che hanno celebrato alla grande la promozione della squadra del patron Valter Alberici in Serie D, in occasione dell'ultima giornata di campionato.

Prima l'ingresso in campo accompagnati dai bambini e accolti dagli applausi degli avversari del Calcio Zola, poi la gara (vittoria 4-2 in rimonta), infine le premiazioni e la festa vera e propria, tra musica, cori e i fuochi d'artificio a chiudere la serata.



Giro d’onore sul carretto trainato da un trattore guidato da Ababio per il bomber Grasso ed il capitano Jakimovski, premiato anche per le oltre 300 presenze assommate nelle nove stagioni vissute in biancazzurro.

L’evento celebrativo è in seguito proseguito con una partecipata e gustosa riunione conviviale, anticipata dagli interventi delle numerose figure istituzionali presenti: il ministro Tommaso Foti, la senatrice Elena Murelli, la presidente della Provincia Monica Patelli, il sindaco di Nibbiano Franco Albertini, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, il presidente della Fondazione Roberto Reggi e diverse altre autorità.

Molteplici gli elogi al club e al suo timoniere, che si è a sua volta anche commosso quando ha preso la parola ringraziando tutti e rammentando tra gli altri l’importante impronta data alla società da suo padre Sandro, tra i soci fondatori al pari di uno dei due attuali vice presidenti, Cristiano Grandi. Quest’ultimo ha ripercorso tutto il cammino delle “farfalle biancazzurre”, sempre protese verso la gloria e, come riportano le medaglie celebrative, “insieme nella leggenda”.