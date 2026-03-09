Poule scudetto, Piacenza femminile travolgente

Meglio di così non poteva iniziare la corsa nella poule scudetto per il Piacenza femminile. Nella prima giornata di spareggi di Eccellenza le biancorosse di mister Totò Rizzo travolgono in trasferta il Modena con un eloquente 7-1. Bisognava riprendersi subito dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Sammartinese, ma dopo una ventina di minuti di “amnesia” le piacentine fanno valere la propria forza nonostante la assenze di Amorim, Baffi e una Bottini a mezzo servizio. Alla prima azione, gol del Modena che buca Orlando con una conclusione di Cavandoli.

La reazione è però immediata: assist di Mainardi per Martani che di tacco fa 1-1. Ancora Martani insacca di testa e ribalta il risultato; passano soltanto 4 minuti e Mainardi scambia con Martani e fa 3-1. A 5 minuti dalla fine del primo tempo Bottini imbecca Piovani, assist per Mainardi e 4-1 servito.

Nella ripresa il Modena ci prova, salvataggio sulla linea e palla sul palo nella stessa azione, ma sul ribaltamento di fronte Capelloni insacca il 5-1. Altri due pali colpiti dalle modenesi, che però vengono colpite in contropiede da Fulgoni per il sesto gol. A 20 minuti Pedrini che chiude i giochi. In classifica le piacentine guidano con 34 punti e tengono a distanza di sicurezza l’Union Sammartinese, seconda a quota 28. Domenica scontro diretto alle 14.30 sul campo della Besurica.

Il tabellino

Modena-Piacenza 1-7

Piacenza: Orlando, Grazio (25’ st Predabissi), Garbazza, Pedrini, Mainardi (25’ st Di Fresco), D’Auria, Cervini, Piovani, Martani (1’ st Fulgoni), Del Miglio (10’ st Capelloni), Bottini.

Reti: 7’ pt Cavandoli (M), 8’ e 28’ pt Martani (P), 32’ e 40’ pt Mainardi (P), 5’ st Capelloni (P), 20’ st Fulgoni (P), 25’ st Pedrini (P).