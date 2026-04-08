Samurai e Vigolo a caccia della finale

Doppia trasferta nel modenese per Polisportiva Samurai e Vigolo, già vincitrici dei rispettivi campionati e stasera chiamate a prendersi il pass per le finalissime delle rispettive Coppe.

Nel penultimo atto della Coppa Emilia di Seconda categoria, la squadra di mister Di Donna è ospite del San Paolo Arl alle 21, realtà che occupa il settimo posto nel girone E modenese ed il cui principale cannoniere risponde al nome di Montecchi (bottino di 8 gol). Samurai privi dei lungodegenti Delfanti e Cozzi (anche quest’ultimo ko per la rottura del crociato), mentre il resto della compagnia è carico a dovere. Nell’altra semifinale si sfidano Faventia ed Alberonese.

Il Vigolo di patròn Corcagnani e mister Quagliaroli gioca a sua volta sul campo dell’Under 21 della Polisportiva San Damaso (ore 20.30), settima nel girone B di Terza modenese e che ha in Lika (12 gol) il suo bomber più prolifico. Biancorossi privi di Lombardi, Martino e Sconziano, ma favoriti per l’accesso alla finale della Coppa Emilia di Terza dove se la vedrebbero con la vincente della sfida tra Arzenta e Cava Ronca Under 21. _vill