Samurai esagerati: nove gol ed è finale di Coppa Emilia

l Samurai a 90’ soltanto da uno storico doblete, sfuma quello potenziale del Vigolo, eliminato dopo i calci di rigore. E‘ l’esito delle semifinali di mercoledì 8 aprile per quanto riguarda la Coppa Emilia di Seconda e Terza Categoria.

Reduci dai festeggiamenti per il successo nei rispettivi tornei giunto in anticipo sul finale di stagione, i Samurai di Di Donna hanno surclassato per 9-1, in trasferta, i modenesi del San Polo. Tripletta di Bertani, un gol per Burgazzoli, Cerati, Deiana, Hoxha e Zarbano oltre a un’autorete. In finale, i piacentini se la vedranno con i ravennati del Faventia, capolista del girone M di Seconda Categoria, luogo e data della finale ancora da definire.

Tanti rimpianti per il Vigolo già promosso che, a San Damaso, nel modenese, si è ritrovato avanti 2-0 (doppietta di Lucci) prima di subire il ritorno dei padroni di casa sostenuti da un gran pubblico. Sul 2-1, Sadick fallito dal dischetto il gol che avrebbe chiuso i giochi. Poi la lotteria dei rigori che ha regalato la finale con l’Arzenta ai padroni di casa, vittoriosi per 4-3.