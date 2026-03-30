Terremoto Sarmatese: salutano Porcari ed Equo

Il pessimo momento della Sarmatese nel campionato di Prima Categoria (squadra in zona playout) ha indotto il club a cambiare guida tecnica. Dopo le dimissioni del direttore sportivo Sandro Equo, giunte prima della gara di campionato con la Borgonovese, oggi, dopo il ko rimediato al Curtoni, è arrivato l’addio a mister Giacomo Porcari. La squadra è stata affidata al suo vice, l’ex giocatore del Piacenza, Francesco Volpe.