Doppio colpo Fiorenzuola: Broggi e Agogliati

L'ultimo giorno di calciomercato ha portato due nuovi centrocampisti a Nicolò Araldi, allenatore del Fiorenzuola.

I rossoneri hanno preso in prestito dal Sassuolo Nicola Broggi e dalla Pistoiese Giacomo Agogliati, entrambi classe 2008.

Broggi è entrato nel settore giovanile neroverde nella stagione 2019/2020, proveniente dalle giovanili del Carpi. Dotato di importanti qualità tecniche e con buona struttura fisica, nella scorsa stagione ha rappresentato un punto fermo della formazione Under 18 del Sassuolo, collezionando complessivamente 24 presenze, di cui 19 da titolare e 5 partendo dalla panchina. Ha inoltre trovato la via del gol nella gara di ritorno contro l’Atalanta del 23 gennaio 2026, contribuendo alla vittoria neroverde per 4-2.

Agogliati è giovane, ma ha già maturato un’importante esperienza nel campionato di Serie D. Giocatore dinamico e duttile, può essere impiegato sia come quinto di centrocampo sia nel ruolo di mezz’ala. Cresciuto nel settore giovanile dell’Enotria, nella stagione 2024/2025 ha disputato quattro partite con la maglia del Perugia alla Viareggio Cup, mettendo a segno anche una rete. Il suo percorso gli è valso inoltre tre convocazioni con la Rappresentativa Nazionale Serie D.

All’inizio della stagione 2025/2026 Agogliati ha scelto la Leon, approdando così in Serie D. Nel novembre 2025 si è poi trasferito all’Oltrepò, sempre nella massima categoria dilettantistica, trovando continuità e chiudendo la stagione con 17 presenze, un gol e 1.129 minuti disputati. Nonostante la giovane età, Agogliati ha già collezionato complessivamente 23 presenze, delle quali 17 in Serie D, con una rete all’attivo.