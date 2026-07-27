Il Fiorenzuola prende Marcaletti

Il Fiorenzuola ha comunicato ufficialmente il tesseramento di Emanuele Marcaletti, difensore mancino classe 2002.

Alto 188 centimetri, Marcaletti è un centrale difensivo duttile che in carriera ha maturato una significativa esperienza in Serie D. Nella stagione 2021/2022 ha collezionato 19 presenze e realizzato 2 reti con il Città di Varese, prima di trasferirsi al Gozzano, con cui ha disputato 23 partite segnando un gol nel campionato successivo. Dopo l’esperienza con il PDHAE, nella stagione 2024/2025 ha vestito la maglia del Sasso Marconi, totalizzando 30 presenze e una rete.

Nell’ultima annata ha militato nel Derthona, proseguendo il proprio percorso nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Personalità, struttura fisica, duttilità e qualità nell’impostazione con il piede mancino: Marcaletti entra ora a far parte della retroguardia rossonera in vista della stagione 2026/2027.

I rossoneri proprio nei giorni scorsi avevano salutato i difensori Zucchini e Varoli, quindi molto probabilmente dovranno rafforzare ulteriormente il reparto arretrato.