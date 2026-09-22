Postiglioni dal Fiorenzuola alla Pontenurese

Il Fiorenzuola (Serie D) ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo alla Pontenurese (Eccellenza) il centrocampista Michele Postiglioni, classe 2005.

Arrivato nella prima squadra rossonera nella stagione 2024/2025, dopo la trafila nel settore giovanile del Parma (con la quale ha partecipato anche al torneo di Viareggio), Postiglioni ha indossato la maglia del Fiorenzuola per due stagioni, distinguendosi per impegno, professionalità e attaccamento. Una quarantina di presenze e due reti il suo bilancio finale.

In questo complicato inizio di stagione, il Fiorenzuola ha puntato su altri centrocampisti più giovani per rispettare la regola degli Under e per lui c’è stato poco spazio, quindi l’approdo alla Pontenurese che si sta ben comportando in questo inizio di campionato in Eccellenza.