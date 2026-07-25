Gabbiani ancora in Serie C: va al Livorno

L'attaccante piacentino Giacomo Gabbiani resta in Serie C: dopo l'annata dalla Giana Erminio, ha firmato per il Livorno.

«Punta centrale classe 2006 - ha scritto la società amaranto nella nota ufficiale - cresce nelle giovanili della Cremonese e nella stagione 2024/25 è capocannoniere del campionato Primavera 1 con 28 gol. La scorsa stagione esordisce tra i grandi giocando in prestito alla Giana Erminio. Arriva a Livorno con la formula del prestito dalla Cremonese. Benvenuto Giacomo!»