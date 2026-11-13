Dopo il maltempo sospese tutte le gare giovanili provinciali

Viste le copiose piogge cadute nei giorni scorsi e il concreto rischio di rovinare i campi da gioco, la Figc di Piacenza (in accordo con il Comitato Regionale) ha sospeso tutte le gare in programma da oggi a lunedì dei campionati Under 19 Provinciale, Under 17 Provinciale, Under 16 Interprovinciale, Under 15 Provinciale e Under 14 Provinciale, comprese le gare sui campi sintetici. La sospensione riguarda anche tutta l’attività di base (Esordienti, Pulcini e Primi Calci).

Restano regolarmente in calendario le gare di Seconda e Terza categoria.