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Dopo il maltempo sospese tutte le gare giovanili provinciali

Calcio - Rinviato tutto il programma dall'Under 19 all'attività di base

Michele Rancati
Michele Rancati
|1 ora fa
Dopo il maltempo sospese tutte le gare giovanili provinciali
1 MIN DI LETTURA
Viste le copiose piogge cadute nei giorni scorsi e il concreto rischio di rovinare i campi da gioco, la Figc di Piacenza (in accordo con il Comitato Regionale) ha sospeso tutte le gare in programma da oggi a lunedì dei campionati Under 19 Provinciale, Under 17 Provinciale, Under 16 Interprovinciale, Under 15 Provinciale e Under 14 Provinciale, comprese le gare sui campi sintetici. La sospensione riguarda anche tutta l’attività di base (Esordienti, Pulcini e Primi Calci).
Restano regolarmente in calendario le gare di Seconda e Terza categoria.

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