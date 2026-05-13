Il meglio del calcio giovanile al torneo Decalacque

Novità assoluta per il Piacenza Calcio, che organizza il primo torneo Decalacque, dedicato alla categoria Under 8 (annata 2018), con formula 5 contro 5 su quattro campi. Il torneo è omologato Figc e prevede partite con tempo unico da 15 minuti.

Sabato allo stadio Garilli saranno presenti importanti realtà del panorama calcistico giovanile nazionale: Piacenza, Como, Atalanta, Monza, Juventus, Parma, Pergolettese, Torino, Modena e Lecco. La giornata prenderà il via alle 14 con le prime gare e si concluderà con la premiazione prevista alle 18.15. A fine torneo verranno premiati tutti i bambini partecipanti con una medaglia e ogni squadra riceverà una coppa.

Durante l'evento sarà inoltre garantita un'area di ospitalità per tutta la durata della manifestazione, con la presenza del truck food e dei servizi previsti a bordo campo

Il torneo nasce dalla collaborazione tra Piacenza Calcio e Decalacque, con l'obiettivo di promuovere una giornata di sport, aggregazione e crescita rivolta ai giovani calciatori. L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dell'attività di base e del calcio giovanile, ambito nel quale la società biancorossa intende continuare a investire con attenzione, progettualità e presenza sul territorio.