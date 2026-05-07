Sergio Muniz in concerto in ricordo del piccolo Michele

Partecipare all’evento di sabato, in programma al cinema Fox di Caorso, dalle 21.30, significa sostenere le attività dell’associazione “Io sempre bene”, fondata da Davide Narcisi e Adrianna Lorenc, genitori di Michele, il bimbo di Roveleto di Cadeo morto a 7 anni per un tumore incurabile. L’associazione culturale Horso, dimostrando sensibilità e attenzione, porterà infatti sul palco il cantautore Sergio Muniz con la 4ever band formata da Andrea Lavelli (basso e cori), Umberto Dadà (voce), Paolo Zanetti (chitarra) e Filippo Savoretti (batteria). L’incasso della serata andrà all’impegno dei genitori di Michele, i quali, pur convivendo con il dolore, si dedicano ad illuminare le vite di chi è in cura all’ospedale pediatrico di Genova.

La musica è uno strumento che può dare voce e visibilità a chi ne ha bisogno», dice l’artista spagnolo. «Mio figlio ha una malattia rara e so che è bene non nascondersi. Chi ha una malattia, o una disabilità, non è quella malattia o quella disabilità, è molto altro. Ci sono cosiddetti impropriamente normali che magari mancano di empatia e sono incapaci di fare qualcosa per il prossimo, è forse ben più grave».