Tre piacentini nell’Under 12 del Parma campione d’Italia

Dopo l’Under 14, anche l’Under 12 del Parma si è laureata campione d’Italia alla fase finale nazionale del Fair Play Elite ospitato dal centro di preparazione olimpica di Tirrenia, in provincia di Pisa. Nella formazione, guidata da mister Davide Bellini, militano anche tre piacentini: Tommaso Amuzzoni (portiere), Giuseppe Marenghi (ala sinistra) e Nicola Prati (attaccante). La squadra ha chiuso al primo posto con 12 punti, davanti a Montebelluna, Alghero e Fair Play Messina ed ha così conquistato il titolo Esordienti Under 13 Fair Play Elite (con un anno in meno degli avversari). Per la formazione gialloblu si sta per concludere una stagione da incorniciare: oltre al titolo di campioni d’Italia sono diversi i tornei internazionali conquistati quest’anno.