Il Chievo vince, domenica con il Nibbiano scontro in vetta

Quello di domenica al Curtoni di Borgonovo sarà uno scontro tra capoliste del girone B di Serie D. Il Nibbiano&Valtidone, a punteggio pieno dopo 4 giornate, è stato raggiunto in vetta dal Chievo. I veronesi, nel posticipo casalingo, hanno superato a fatica per 2-1 la Virtus Ciserano Bergamo: vantaggio gialloblù di Bane al 7’, pareggio di Marino al 44’ e rete della vittoria su rigore di De Cerchio al 60’, con il portiere locale Arlanch decisivo con due parate proprio nei minuti finali.

Tra i grandi protagonista dell'eccezionale inizio di stagione biancazzurro c'è in difensore classe 2003 Filippo Boccenti, che da “deb” in categoria si sta mettendo in gran bella vetrina.

«Giusto guardare avanti pensando partita per partita – ha sottolineato ospite a Zona Calcio su Telelibertà - anche se sono legittimi soddisfazione ed entusiasmo per il primato provvisorio. Contro il Chievo sarà un bel test, duro, ma come sempre non andremo in campo né per perdere e né per pareggiare».