Il Nibbiano punta un altro blitz

Dopo il successo ai calci di rigore sul campo del Fiorenzuola, seconda uscita ufficiale per il NIbbiano&Valtidone che farà visita al Lentigione. Anche in questo caso, subito tiri dal dischetto in caso di parità al termine dei 90' che prenderanno avvio alle 16. Al di là del lungodegente Napoletano, out il solo Lancellotti, alle prese con una noia al piede; rispetto alla gara del “Pavesi” probabili gli impieghi dal fischio d'avvio del difensore Confalonieri (che non potrà poi esserci col Club Milano per squalifica, ndc) e dell'attaccante Mencagli e magari anche dell'ultimo arrivato, l'under Caneva