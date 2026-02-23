L’Imolese sveglia le biancorosse che si scatenano e volano in finale

Una prova di forza che vale la finalissima. Il Piacenza femminile conquista l’atto conclusivo della Coppa Italia di Eccellenza schiantando in semifinale un’Imolese combattiva, ma che poco ha potuto contro la furia delle ragazze di mister Salvatore Rizzo, apparse in ottima forma.

Il 5-1 dice tutto: le malcapitate avversarie erano arrivate a Piacenza per fare la propria partita sul terreno di gioco della Besurica, ma c’è stato ben poco da fare contro le biancorosse che ancora una volta dimostrano che quando pigiano il piede sull’acceleratore fanno veramente male a chiunque. Bella anche la cornice di pubblico: presenti anche le ragazze del settore giovanile biancorosso che hanno incitato la prima squadra con striscioni e cori.

«Domenica prossima saremo protagonisti di questa finale e speriamo di portare a casa una coppa che a Piacenza manca da ben cinquant’anni» il commento di Rizzo: l’appuntamento è appunto per domenica alle 17.30 sul campo sintetico “Venturelli” di Castelvetro di Modena, la finalissima vedrà il Piacenza sfidare la Union Sammartinese che in semifinale ha eliminato il Modena ai rigori.

Piacenza-Imolese 5-1

PIACENZA: Orlando, Pagani A., Garbazza, Pedrini, Mainardi (25’ st Bottini), Tramelli M. (25’ st Tramelli A.), Cervini (10’ st Nappo), Piovani, Martani (35’ st Del Miglio), Fulgoni (1’ st Capelloni), Amorim. All. Rizzo.

Reti: 25’ pt (I), 43’ pt e 5’ st Martani (P), 10’ st Mainardi (P), 20’ st Nappo (P), 25’ st rig. Tramelli A. (P).