Mazzaglia e tanti gol stasera a Zona Calcio
Alle 20.30 torna la trasmissione di Telelibertà
Redazione Online
|1 ora fa
Il campionato di Serie D si infiamma. Il Nibbiano&Valtidone capolista è bloccato sull'1-1 dal fanalino di coda Tritium ed è raggiunto in vetta dal Chievo. A farsi sotto, però, c'è a che il Piacenza, che grazie al 2-0 griffato da un super Mustacchio è passato a Brusaporto e si è portato a quattro lunghezze dalla vetta. In coda, invece, dramma sportivo per il Fiorenzuola, rimontato e sconfitto in casa dal Club Milano in una delicatissima sfida salvezza.
Saranno questi i temi in primo piano questa sera a partire dalle 20.30 su Telelibertà in Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì.
Ospite in studio il centrocampista del Piace, Giuseppe Mazzaglia.
Saranno questi i temi in primo piano questa sera a partire dalle 20.30 su Telelibertà in Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì.
Ospite in studio il centrocampista del Piace, Giuseppe Mazzaglia.
A seguire, come di consueto, spazio a tutti i campionati di Eccellenza e Promozione, con le vittorie di Pontenurese e Agazzanese e la marcia vincente del Gotico Garibaldina. Poi ovviamente anche gol, immagini e commenti anche di Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.