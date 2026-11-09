Mazzaglia e tanti gol stasera a Zona Calcio

Il campionato di Serie D si infiamma. Il Nibbiano&Valtidone capolista è bloccato sull'1-1 dal fanalino di coda Tritium ed è raggiunto in vetta dal Chievo. A farsi sotto, però, c'è a che il Piacenza, che grazie al 2-0 griffato da un super Mustacchio è passato a Brusaporto e si è portato a quattro lunghezze dalla vetta. In coda, invece, dramma sportivo per il Fiorenzuola, rimontato e sconfitto in casa dal Club Milano in una delicatissima sfida salvezza.

Saranno questi i temi in primo piano questa sera a partire dalle 20.30 su Telelibertà in Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì.

Ospite in studio il centrocampista del Piace, Giuseppe Mazzaglia.



Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail (

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it. A seguire, come di consueto, spazio a tutti i campionati di Eccellenza e Promozione, con le vittorie di Pontenurese e Agazzanese e la marcia vincente del Gotico Garibaldina. Poi ovviamente anche gol, immagini e commenti anche di Prima, Seconda e Terza categoria.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.