Mazzaglia: «Il Piace è forte e crea tanto»

A parte lo scivolone contro il Milan Futuro, il Piacenza visto nelle ultime settimane è parso sicuramente in crescita rispetto al primo scorcio di campionato. La condizione fisica e atletica dei giocatori ha influito, così come un affiatamento tra i reparti che sta via via migliorando, ma un altro fattore ha un nome e cognome ben precisi: Giuseppe Mazzaglia. «Sicuramente dobbiamo sempre migliorare e dare qualcosa in più - ha spiegato ieri sera a Zona Calcio - ogni partita è difficile in questo campionato, lo si è visto anche con il Brusaporto perché non siamo riusciti a chiuderla definitivamente, ma quello che contava era tornare a conquistare i 3 punti e ce l’abbiamo fatta. Per me ritornare a giocare nel Piacenza non è assolutamente stato un passo indietro, appena ho avuto la possibilità non ci ho pensato due volte: essere al Piacenza è qualcosa di speciale».

Due i nodi fatti notare dai giornalisti Michele Rancati, Corrado Todeschi e Marco Villaggi: la continuità nei novanta minuti e le tante occasioni fallite. «Vedo la squadra forte - ha ribattuto Mazzaglia - in questo periodo magari facciamo un po’ di fatica di troppo a trovare il gol, però penso che l’importante sia creare tanto, come facciamo noi».

Nella seconda parte della trasmissione, spazio ai campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria. Ben 44 i gol trasmessi, ospiti i giovani talenti dell’Agazzanese Tommaso Fermi e Jacopo Fumagalli.