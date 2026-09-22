Nibbiano-Chievo, biglietti on line per il big match

Domenica prevedibile un altro sold out al “Curtoni” di Borgonovo, stavolta per l’inedita sfida al vertice del girone B di serie D tra la sorprendente matricola Nibbiano&Valtidone ed una nobile decaduta quale il Chievo Verona, tra le più accreditate per il titolo del girone B di Serie D con Piace e Milan Futuro.

Per l’occasione il club biancazzurro ha predisposto anche la prevendita dei biglietti on line (www.liveticket.it/asdnibbianoevaltidone), con relativo invito agli appassionati di usufruire di questo canale, entro sabato, per assicurarsi il tagliando d’ingresso.

Non andassero esauriti in prevendita, i biglietti rimanenti, sempre suddivisi tra settore riservato ai supporter locali e a quello degli ospiti, saranno poi acquistabili domenica alle biglietterie del “Curtoni”.

Nessuna problematica di ordine pubblico all’orizzonte; stimabile in un centinaio di unità l’afflusso dei pacifici tifosi scaligeri, non in sovrannumero rispetto alla capienza del loro settore; piuttosto è probabile che si riveli insufficiente la portata complessiva dell’impianto di Borgonovo rispetto ai tanti calciofili piacentini, sostenitori biancazzurri e non, vogliosi di assistere alla partita in questione.