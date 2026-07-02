Piace, anche Rapaccioli a fianco di Franz

L'ossatura della prima squadra si delinea sempre di più. Il Piacenza Calcio ha infatti ufficializzato lo staff tecnico che collaborerà con l’allenatore Arnaldo Franzini durante la stagione 2026/2027: sarà formato da Andrea Lussardi, allenatore in seconda, Filippo Porcari, collaboratore tecnico e match analyst, Pablo Lischetti, preparatore atletico, Claudio Rapaccioli, preparatore dei portieri e Giovanni Olivo, preparatore recupero infortuni