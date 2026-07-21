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Abbonamento, autografo e gelato: Bakayoko esalta i tifosi

Il nuovo acquisto protagonista del primo appuntamento stagionale del Piacenza Calcio

Michele Rancati
Michele Rancati
|41 minuti fa
Bakayoko ha incontrato tanti tifosi ©Libertà/Claudio Cavalli
Bakayoko ha incontrato tanti tifosi ©Libertà/Claudio Cavalli
1 MIN DI LETTURA
«Chi vuoi che ci faccia gol con un bestione così lì dietro?!?».
Aboubakar Bakayoko è senza dubbio il colpo di mercato che maggiormente ha esaltato i tifosi del Piacenza. Non è un caso, quindi, che siano arrivati in tanti, ieri pomeriggio, alla gelateria Bardini alla Veggioletta per conoscerlo di persona.
Per qualcuno, tris perfetto: prima la sottoscrizione dell’abbonamento per la stagione pronta a cominciare, poi l’autografo del neo-arrivato e infine un buon gelato.
Una sorta di presentazione informale, quella di ieri, in cui il difensore ex Desenzano è stato letteralmente sommerso di complimenti e di entusiasmo.
«Non fa altro che confermare quello che mi avevano detto tutti - commenta - ossia che questa è una piazza eccezionale. La trattativa è iniziata molto presto ed è durata un po’, ma alla fine sono stato molto contento che si sia conclusa positivamente. Ringrazio la società, il direttore Calistri e i tifosi, che mi hanno già fatto sentire tanto affetto».
Aboubakar raccoglie anche lo spunto dei tifosi: la difesa, con la conferma di Silva e gli arrivi anche di Ferri e Milani, sembra davvero insuperabile. «Eh speriamo - sorride - sulla carta siamo assolutamente all’altezza. Però, ripeto: è sempre il campo a dare l’unico verdetto che conta».

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