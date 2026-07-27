Bassanini torna al Piace, Hrom via con la "recompra"

Inizio di stagione molto intenso per il Piacenza calcio, con l’attivissimo direttore sportivo Leonardo Calistri che ieri ha definito due operazioni di mercato.

La prima: il prodotto del settore giovanile biancorosso Darian Hrom, attaccante classe 2004 rientrato da un positivo prestito biennale all’Oltrepò (soprattutto la scorsa stagione, caratterizzata da 11 reti), è stato ceduto a titolo definitivo dal Chisola, squadra di Serie D torinese, con una solida collaborazione con la Juventus (in particolare l’Under 23 Next Gen).

La punta italo-romena aveva legittimamente manifestato alla dirigenza il desiderio di vivere una stagione da protagonista, che il Piace non poteva garantirgli. Quindi ha accettato di buon grado l’offerta del Chisola, che porta nelle casse di via Gorra un piccolo tesoretto. Ma non solo: la società biancorossa mantiene una percentuale sulla sua futura rivendita e anche il cosiddetto diritto di “recompra”, ossia la possibilità di riportarlo al Piacenza a una cifra già stabilita.

Torna a casa, invece, Riccardo Bassanini, l’esterno offensivo classe 2006 esploso nella seconda parte della stagione 2023-24 sotto la guida tecnica di Stefano Rossini. Cinque gol e quattro assist, assieme a prestazioni davvero convincenti, attirarono l’attenzione di tanti club professionistici. Fu preso dal Pisa, che lo girò in prestito alla Giana Erminio (204-25), poi prima Pontedera e Pavia (2025-26).